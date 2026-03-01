Les dimanches culturels de Cuzion Cuzion

Les dimanches culturels de Cuzion

18 Rue de la Violoune Cuzion Indre

Début : Dimanche 2026-03-29 16:00:00

Les dimanches culturels de Cuzion Delacroix chez George Sand par Annick Dussault.

Annick Dussault, ancienne directrice du musée George Sand de La Châtre, nous présentera les séjours d’Eugène Delacroix chez George Sand à Nohant et plus particulièrement ces moments de grande intimité, à la campagne aux côtés de Chopin.

En effet, les visites dans la demeure familiale de la romancière, vont susciter chez les trois artistes de vives discussions et des échanges animés. La nature, les promenades, l’art de vivre, la grande liberté instaurée dans ce phalanstère artistique berrichon va stimuler leur inspiration. Plusieurs créations naitront de ce bouillonnement artistique, de ce parfum d’un autre monde , comme le qualifie Delacroix. .

English :

Les dimanches culturels de Cuzion Delacroix chez George Sand by Annick Dussault.

