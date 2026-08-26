Barrez Terrasses du Clapas Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Barrez

Terrasses du Clapas ( oui oui au bar !) Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Avec Barrez, la compagnie C’hoari investit les bars populaires pour explorer, par la danse, leur rôle social et leur pouvoir de rassemblement. Une création originale qui amène la danse au comptoir, entre rencontres, interactions et besoin de partage

Avec Barrez, la compagnie C’hoari explore le monde des bars populaires et leur rôle social. Trois danseur·euse·s investissent le comptoir et son mobilier pour créer un moment dansé au fil des rencontres et des interactions. Une pièce originale qui questionne avec sensibilité notre besoin de communauté, de partage et de convivialité. .

Terrasses du Clapas ( oui oui au bar !) Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

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English :

With Barrez, the C’hoari company occupies popular bars to explore, through dance, their social role and their power of gathering. An original creation that brings dance to the counter, between encounters, interactions, and the need for sharing.

L’événement Barrez Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup