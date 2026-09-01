Saint-Gély fête la Ruralité Espace du Devois Saint-Gély-du-Fesc
samedi 19 septembre 2026 · Espace du Devois · Saint-Gély-du-Fesc
Informations pratiques
Saint-Gély-du-Fesc
Saint-Gély fête la Ruralité
Espace du Devois Avenu du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Quand la nature et les savoir-faire locaux se rencontrent.
Pour sa 4ᵉ édition, cet événement invite le public à redécouvrir les richesses de notre territoire.
À travers des rencontres, des échanges et des découvertes, il sensibilise à l’éducation à la nature, à la préservation de la biodiversité et à la valorisation de nos terroirs.
Cette manifestation met à l’honneur les exploitations agricoles et les productions locales, tout en encourageant des pratiques respectueuses de l’environnement, les circuits de proximité et l’éducation au goût. Une belle occasion de mieux comprendre les liens qui unissent agriculture, alimentation et biodiversité, tout en soutenant les acteurs qui font vivre nos territoires. .
Espace du Devois Avenu du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 86 00 saintgelyfetelaruralite@gmail.com
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English :
When nature and local know-how meet.
L’événement Saint-Gély fête la Ruralité Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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