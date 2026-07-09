Zoé Cie Idiomécanic Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Zoé Cie Idiomécanic

Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Zoé, de la compagnie Idiomécanic, est une pièce de théâtre à la fois drôle et bouleversante qui suit le parcours d’une femme replongeant dans son enfance auprès d’un père artiste, brillant et bipolaire. Entre théâtre du réel, émotion et humour, ce spectacle explore les liens familiaux, l’émancipation et la force de l’art.

J’ai 8 ans. C’est l’année Cyrano de Barjolac. Enfin, un truc comme ça. Papa se promène avec un faux nez et une épée qui se prend dans les portes. Il saute partout, il rit très fort, il est brillant, c’est mon papa. J’ai un nouveau copain à l’école, Victor. Il préfère collectionner les cartes de Jeanne et Serge plutôt que de regarder L’Anneau des Nibelungen avec moi.

J’ai 10 ans. C’est l’année Roi Lire. Maman dit à papa de se lever parce qu’elle en a marre de tout faire à la maison pendant qu’il pleure à longueur de journée en pyjama. Dans ma chambre, Victor fait Brunehilde, et moi, je joue Siegfried, le chevalier sans peur. Un jour, je sauverai mon papa.

J’ai 40 ans. Je suis une femme, une artiste, une mère. J’écris un spectacle sur mon enfance. Je n’ai pas vu mon père depuis dix ans.

Élevée dans une famille d’artistes haute en couleur, avec un père bipolaire, toxique et génial et une mère qui tente de tenir le cadre, Zoé navigue entre merveilles et chaos. Quête initiatique, hommage à l’enfance, épopée en équilibre constant entre le rire et les larmes, Zoé est une aventure joyeuse, une histoire d’amour filial, d’émancipation, et de transcendance par l’art. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 86 00

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English :

Zoé, from the company Idiomécanic, is a theater play that is both funny and moving, following the journey of a woman revisiting her childhood with an artist father, brilliant and bipolar. Blending reality theater, emotion, and humor, this show explores family ties, emancipation, and the strength of art.

L’événement Zoé Cie Idiomécanic Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup