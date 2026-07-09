Lisa Perrio C’est compliqué, je t’expliquerai Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Lisa Perrio C’est compliqué, je t’expliquerai

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Une Pépite d’humour théâtral. Un seule-en-scène maîtrisé de bout en bout

Quand la vie dérape, rions-en !

Dans ce seule-en-scène co-écrit avec Florian Nardone, Lisa donne vie aux personnages qu’elle croise au fil de sa journée Joe la directrice artistique, misogyne et misandre, Marc le gynécologue frustré de ne pas vivre sa passion du théâtre, Candice la coach sportive qui n’existe qu’au travers du regard des hommes… À travers eux, Lisa s’amuse de nos absurdités, de nos contradictions et de nos maladresses. Porté par une énergie communicative, le spectacle enchaîne les situations aussi gênantes que reconnaissables. Le regard de Lisa observe nos travers avec mordant et tendresse, toujours accompagné d’un sourire désarmant qui invite à la complicité. Touche par touche, à la manière d’une impressionniste, à travers cette galerie de personnages, se dessine aussi une histoire plus intime celle de l’attente d’un père absent. C’est compliqué, je t’expliquerai est un spectacle brillamment écrit, peuplé de personnages attachants, qui révèle une artiste singulière, capable de bousculer le quotidien pour mieux en faire jaillir le rire.

Lisa Perrio fait du théâtre depuis son plus jeune âge, enchainant le Cours Florent et le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Depuis, elle enchaîne les pièces de théâtre et les tournées.

En parallèle elle se fait connaître sur les réseaux sociaux avec des vidéos humoristiques et développe ses talents de chroniqueuse dans l’émission Zoom Zoom Zen sur France Inter. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 53 38 scene@ccgpsl.fr

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English :

A gem of theatrical humor. A one-woman show mastered from start to finish

L’événement Lisa Perrio C’est compliqué, je t’expliquerai Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup