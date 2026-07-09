Rhoeadine Étoiles vagabondes Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc
vendredi 23 octobre 2026 · Scène en Grand Pic Saint-Loup · Saint-Gély-du-Fesc
Informations pratiques
Saint-Gély-du-Fesc
Rhoeadine Étoiles vagabondes
Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:30:00
fin : 2026-10-23 21:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Cette édition exceptionnelle vous présentera les créations des lauréats 2025 et 2026 du concours chorégraphique A Pas de loup
Nour Attou • Rhoeadine
Paramnésie, comme c’est curieux. Notre vision se mue et le lapin blanc l’a eu.
Dans un instant tout disparaîtra, et nous serons de nouveau avec vous.
Gatekeepers go wild in the wind…
Tao Murato Aiglin • Étoiles vagabondes
Quatre corps dans la nuit, le cœur allumé, les pensées ailleurs. Ils tournent sans orbite, trop proches pour être seuls, trop loin pour se comprendre. Ça brille, ça s’éteint, ça revient, comme des idées qu’on n’arrive pas à garder. Ils cherchent une place dans un ciel qui n’a pas de carte. Et s’ils errent, c’est peut-être juste qu’ils refusent de suivre une route qui n’est pas la leur.
Organisé depuis 2017, en partenariat avec l’école EPSEDANSE, la manifestation A Pas de Loup est un concours d’un genre nouveau. De jeunes danseurs sont évalués par un jury de professionnels mais aussi par le public présent dans la salle. A la clé, trois prix, et pour le lauréat, la création de son premier spectacle financé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup pour la saison suivante.
Le fruit d’un parcours exigeant et d’une créativité sans limites. .
Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 53 38 scene@ccgpsl.fr
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English :
This exceptional edition will present the creations of the 2025 and 2026 winners of the dance competition A Pas de loup:
L’événement Rhoeadine Étoiles vagabondes Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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