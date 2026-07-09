Les internationales de la guitare Dick Annegarn Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Les internationales de la guitare Dick Annegarn

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 25 – 25 – 26 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Guitariste émérite, le compositeur à été interprété par nombreux célébrités contemporaines: -M-, Calogéro, Raphaël, Nolwenn Leroy, Bashung, Souchon, Arno, Bénabar, Dany Boon et leurs enfants. Faire ainsi perdurer ce patrimoine poétique et populaire.

50 ans de poésie naturaliste. Qui en France a écrit autant de chansons pour honorer la terre? Sacré géranium , Bébé éléphant , Mireille , Vélo va , L’Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn ne chante pas que Bruxelles . L’auteur compositeur-interprète vit depuis longtemps dans une ferme au pied des Pyrénées. Étudiant en agronomie néerlandais et francophone il a fait fleurir dans les consciences des chansons à chanter simples et émouvantes. La nature est un souci et une joie.

Guitariste émérite, le compositeur à été interprété par nombreux célébrités contemporaines: -M-, Calogéro, Raphaël, Nolwenn Leroy, Bashung, Souchon, Arno, Bénabar, Dany Boon et leurs enfants. Faire ainsi perdurer ce patrimoine poétique et populaire. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 36 55 igcontact@orange.fr

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English :

A gem of theatrical humor. A one-woman show mastered from start to finish

L’événement Les internationales de la guitare Dick Annegarn Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup