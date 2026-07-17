Le Cellier du Pic fait son cinéma Saint-Gély-du-Fesc
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Gély-du-Fesc
Informations pratiques
Saint-Gély-du-Fesc
Le Cellier du Pic fait son cinéma
2 Avenue du Pic Saint Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Quand le cinéma rencontre le vin…
Pour la deuxième édition de son Cinéma en plein air, Le Cellier du Pic vous invite à partager une soirée placée sous le signe de la convivialité. Cette année, découvrez La Dégustation , la comédie tendre et savoureuse réalisée par Ivan Calbérac, dans un cadre unique au cœur du vignoble. .
2 Avenue du Pic Saint Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 21 96 caveau.stgely@vpic.fr
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English :
When cinema meets wine…
L’événement Le Cellier du Pic fait son cinéma Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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