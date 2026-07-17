Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Le Cellier du Pic fait son cinéma

2 Avenue du Pic Saint Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Quand le cinéma rencontre le vin…

Pour la deuxième édition de son Cinéma en plein air, Le Cellier du Pic vous invite à partager une soirée placée sous le signe de la convivialité. Cette année, découvrez La Dégustation , la comédie tendre et savoureuse réalisée par Ivan Calbérac, dans un cadre unique au cœur du vignoble. .

2 Avenue du Pic Saint Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 21 96 caveau.stgely@vpic.fr

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English :

When cinema meets wine…

L’événement Le Cellier du Pic fait son cinéma Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup