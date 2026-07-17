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Le Cellier du Pic fait son cinéma Saint-Gély-du-Fesc

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Gély-du-Fesc

Le Cellier du Pic fait son cinéma Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
2 Avenue du Pic Saint Loup
Ville
34980 Saint-Gély-du-Fesc
Département
Hérault
Tarif
8 8 8 Plein tarif

Saint-Gély-du-Fesc

Le Cellier du Pic fait son cinéma

2 Avenue du Pic Saint Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Quand le cinéma rencontre le vin…
Pour la deuxième édition de son Cinéma en plein air, Le Cellier du Pic vous invite à partager une soirée placée sous le signe de la convivialité. Cette année, découvrez La Dégustation , la comédie tendre et savoureuse réalisée par Ivan Calbérac, dans un cadre unique au cœur du vignoble.   .

2 Avenue du Pic Saint Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 21 96  caveau.stgely@vpic.fr

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English :

When cinema meets wine…

L’événement Le Cellier du Pic fait son cinéma Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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