Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Lento e violento Compagnie Calentina Vortese

Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Une pièce dont la forme est aussi importante que le fond

Lento

Lento est

Lento est une

Lento est une fracture

Lento est une fracture psychothéâtrale.

Une prise de parole qui devient lentement dissonante, absurde, et qui dérive vers une impression familière de déjà vu, pour laisser entrevoir une fenêtre sur la solitude.

Logique et absurde, Lento est construit comme un puzzle, une énigme à plusieurs couches, qui joue sur des interférences de réalité et sur la répétition. C’est une forme hybride, traversée par le cirque, la musique, l’absurde, l’illusion, la symétrie, le doute, l’échec, l’errance, la dérive, l’ironie, l’invisible, le subliminal, le contemporain, le niaropmetnoc , le hors-champ, le silence, le réel et son double.

Une pièce dont la forme est aussi importante que le fond. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 86 00

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English :

A piece where form is as important as content

L’événement Lento e violento Compagnie Calentina Vortese Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup