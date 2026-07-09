Lento e violento Compagnie Calentina Vortese Saint-Gély-du-Fesc
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Gély-du-Fesc
Informations pratiques
Saint-Gély-du-Fesc
Lento e violento Compagnie Calentina Vortese
Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 21:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Une pièce dont la forme est aussi importante que le fond
Lento
Lento est
Lento est une
Lento est une fracture
Lento est une fracture psychothéâtrale.
Une prise de parole qui devient lentement dissonante, absurde, et qui dérive vers une impression familière de déjà vu, pour laisser entrevoir une fenêtre sur la solitude.
Logique et absurde, Lento est construit comme un puzzle, une énigme à plusieurs couches, qui joue sur des interférences de réalité et sur la répétition. C’est une forme hybride, traversée par le cirque, la musique, l’absurde, l’illusion, la symétrie, le doute, l’échec, l’errance, la dérive, l’ironie, l’invisible, le subliminal, le contemporain, le niaropmetnoc , le hors-champ, le silence, le réel et son double.
Une pièce dont la forme est aussi importante que le fond. .
Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 86 00
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English :
A piece where form is as important as content
L’événement Lento e violento Compagnie Calentina Vortese Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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- Prix des lecteurs Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 25 novembre 2026