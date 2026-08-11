Le 9 éPICurien Puech Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Le 9 éPICurien

Puech Golf du Pic Saint-Loup 34980 Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Quand golf et gourmandise se rencontrent ! Une journée conviviale mêlant défi sportif, découvertes gustatives et produits locaux, ouverte aux golfeurs comme aux curieux.

Une compétition gourmande et conviviale qui réunit golfeurs, débutants et amateurs de découvertes gustatives. Tout au long du parcours, des commerçants locaux invitent les participants à découvrir et savourer leurs produits. Entre défis sportifs, initiation au golf, concours et pauses gourmandes, cette journée originale promet de mêler plaisir du jeu, partage et saveurs locales. .

Puech Golf du Pic Saint-Loup 34980 Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 13 75 contact@golf-pic-saint-loup.com

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English :

When golf and gastronomy meet! A friendly day mixing sporting challenge, taste discoveries, and local products, open to both golfers and curious individuals.

L’événement Le 9 éPICurien Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup