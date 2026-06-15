BARS À VINS ÉPHÉMÈRES Saint-Chinian
BARS À VINS ÉPHÉMÈRES Saint-Chinian vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Chinian
BARS À VINS ÉPHÉMÈRES
Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Soirée dégustation, concert et repas
Les vignerons de Saint-Chinian lancent de nouvelles soirées estivales, les Bars à Vins Éphémères
Venez partager avec les vignerons une soirée conviviale, musicale et gastronomique autour des vins du Cru Saint-Chinian.
Plusieurs food-trucks et produits du terroir présents sur la promenade.
Sur réservation Places limitées
Billetterie en ligne sur www.saint-chinian.pro .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 69
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English :
Tasting evening, concert and meal
L’événement BARS À VINS ÉPHÉMÈRES Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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