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BARS À VINS ÉPHÉMÈRES Saint-Chinian

BARS À VINS ÉPHÉMÈRES Saint-Chinian vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 34360 Saint-Chinian

Département : Hérault

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Saint-Chinian

BARS À VINS ÉPHÉMÈRES

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Soirée dégustation, concert et repas
Les vignerons de Saint-Chinian lancent de nouvelles soirées estivales, les Bars à Vins Éphémères
Venez partager avec les vignerons une soirée conviviale, musicale et gastronomique autour des vins du Cru Saint-Chinian.
Plusieurs food-trucks et produits du terroir présents sur la promenade.
Sur réservation Places limitées

Billetterie en ligne sur www.saint-chinian.pro   .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 69 

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English :

Tasting evening, concert and meal

L’événement BARS À VINS ÉPHÉMÈRES Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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