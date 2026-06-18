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FÊTE NATIONALE À SAINT-CHINIAN Saint-Chinian

FÊTE NATIONALE À SAINT-CHINIAN Saint-Chinian lundi 13 juillet 2026.

Ville : 34360 Saint-Chinian

Département : Hérault

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Saint-Chinian

FÊTE NATIONALE À SAINT-CHINIAN

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

Fête nationale
Fête nationale organisée par la municipalité

Le 13 juillet à 19h Animation musicale avec Discovan
Le 14 juillet
• 9h30 Jeux pour enfants sur la promenade
• 11h Cérémonie
Après-midi
• 14h Concours de pétanque en doublette et un concours enfant sur la promenade. /
15h Concours de pêche enfants 8 à 12 ans sur le Vernazobre
Soirée
• 22h retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice
• 23h Bal avec orchestre Franck M
Buvette du 14 juillet au soir tenue par les associations L’amicale des sapeurs-pompiers et l’entente des trois clochers   .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85 

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English : FÊTE NATIONALE À SAINT-CHINIAN

National Day

L’événement FÊTE NATIONALE À SAINT-CHINIAN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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