Saint-Chinian

FÊTE NATIONALE À SAINT-CHINIAN

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale

Fête nationale organisée par la municipalité

Le 13 juillet à 19h Animation musicale avec Discovan

Le 14 juillet

• 9h30 Jeux pour enfants sur la promenade

• 11h Cérémonie

Après-midi

• 14h Concours de pétanque en doublette et un concours enfant sur la promenade. /

15h Concours de pêche enfants 8 à 12 ans sur le Vernazobre

Soirée

• 22h retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice

• 23h Bal avec orchestre Franck M

Buvette du 14 juillet au soir tenue par les associations L’amicale des sapeurs-pompiers et l’entente des trois clochers .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85

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English : FÊTE NATIONALE À SAINT-CHINIAN

National Day

L’événement FÊTE NATIONALE À SAINT-CHINIAN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN