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CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Saint-Chinian

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Saint-Chinian mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Grand' Rue

Ville : 34360 Saint-Chinian

Département : Hérault

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Saint-Chinian

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Grand’ Rue Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Cinéma sous les étoiles
Une séance de cinéma gratuite à la lueur des étoiles, dans le cadre magnifique du jardin de la mairie

Projection “plein air” proposée par la Municipalité de St-Chinian et assurée par l’Association Arts et Terroirs en Languedoc

Entrée gratuite.   .

Grand’ Rue Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85 

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Cinema under the stars

L’événement CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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