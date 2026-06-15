CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Saint-Chinian
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Saint-Chinian mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Chinian
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Grand’ Rue Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Cinéma sous les étoiles
Une séance de cinéma gratuite à la lueur des étoiles, dans le cadre magnifique du jardin de la mairie
Projection “plein air” proposée par la Municipalité de St-Chinian et assurée par l’Association Arts et Terroirs en Languedoc
Entrée gratuite. .
Grand’ Rue Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85
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Cinema under the stars
L’événement CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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