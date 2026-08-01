AGENDA · Rostrenen
Barzh an Dañs Rostrenen
vendredi 14 août 2026 · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Barzh an Dañs
Centre-Ville et salle des fêtes Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Défilé en musique, Cercle celtique de Rostrenen & fanfare Menace d’Éclaircie. Animations, danses, spectacles et feu d’artifice.
Org. Mairie de Rostrenen .
Centre-Ville et salle des fêtes Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 57 42 00
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English :
L’événement Barzh an Dañs Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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