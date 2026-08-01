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AGENDA · Rostrenen

Barzh an Dañs Rostrenen

vendredi 14 août 2026 · Rostrenen

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Centre-Ville et salle des fêtes
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Rostrenen

Barzh an Dañs

Centre-Ville et salle des fêtes Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Défilé en musique, Cercle celtique de Rostrenen & fanfare Menace d’Éclaircie. Animations, danses, spectacles et feu d’artifice.

Org. Mairie de Rostrenen   .

Centre-Ville et salle des fêtes Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 57 42 00 

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English :

L’événement Barzh an Dañs Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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