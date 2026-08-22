AGENDA · Feurs
Basket Match National 2 Rue de la Paparelle Feurs
samedi 14 novembre 2026 · Rue de la Paparelle · Feurs
Informations pratiques
Feurs
Basket Match National 2
Rue de la Paparelle Forézium André Delorme Feurs Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 22:15:00
Date(s) :
2026-11-14
Enfants du Forez Feurs Rozier contre Le Cannet Côte d’Azur
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Rue de la Paparelle Forézium André Delorme Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 26 47 43 serge.pojato@effr-basket.fr
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English :
Enfants du Forez Feurs Rozier vs. Le Cannet Côte d’Azur
L’événement Basket Match National 2 Feurs a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Forez Est
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