Marseille 3e Arrondissement

Bassin mobile Parc Bougainville Séances d’une heure »J’apprends à nager » pour les 6-12 ans

Du 11/07 au 30/08/2026 les week-ends.

sauf le 15 août.

Séances d’une heure, voir jours et créneaux horaires disponibles dans le planning de réservation. Parc Bougainville 50 rue Briançon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-11

Séances d’une heure »J’apprends à Nager » pour les 6-12 ansEnfants

Dans le cadre de l’Été Marseillais, la Ville de Marseille propose des activités gratuites pour tous.



Des bassins moblies seront installés dans plusieurs quartiers, afin de favoriser l’apprentissage de la nage des petits marseillais et des petites marseillaises.



Du 11 juillet au 30 août au Parc Bougainville



► »J’apprends à Nager » pour les 6-12 ans



À partir de 6 ans, la nage devient davantage codifiée. L’enfant possède pleinement les capacités physiques et cognitives pour apprendre ces techniques. Cette étape lui permet d’acquérir les compétences minimales pour assurer sa propre sécurité. Savoir nager, c’est être autonome dans divers milieux (piscine, lac, rivière, mer, océan) en ayant conscience de ses limites pour évoluer en sécurité. Ce savoir fait partie du socle commun de connaissances et de compétences scolaire. Apprendre à nager est un véritable enjeu de société qui ouvre la porte au plaisir des activités aquatiques.



Séance d’une heure



Les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 juillet

Les 1, 2, 8, 9, 16, 22, 23, 29 et 30 août

à 9h-10h-14h-15h-16h-17h



Inscription obligatoire .

Parc Bougainville 50 rue Briançon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

One-hour I’m Learning to Swim sessions for children ages 6–12

L’événement Bassin mobile Parc Bougainville Séances d’une heure »J’apprends à nager » pour les 6-12 ans Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille