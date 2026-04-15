Battle de Slam de Poésie, Théâtre de Poche Graslin – TPG, Nantes
Battle de Slam de Poésie, Théâtre de Poche Graslin – TPG, Nantes dimanche 26 avril 2026.
Battle de Slam de Poésie Dimanche 26 avril, 16h00 Théâtre de Poche Graslin – TPG Loire-Atlantique
10 € à 18 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Carine avec un C & Nono t’invitent à une soirée exceptionnelle !
Trois équipes de slameurs et slameuses.
Des textes inédits.
Du slam.
Une scène.
Et toi, et vous.
Viens découvrir les Battles de Slam de Poésie au théâtre de Poche Graslin !
Des slameurs et slameuses qui se répondent à travers des textes écrits spécialement pour l’occasion, sous contraintes d’écriture.
Ils s’accordent.
Ils s’opposent.
Ils s’enflamment.
Les mots claquent.
Les silences respirent.
La langue devient musique.
À chaque battle :
• Des univers poétiques multiples
• La force du texte écrit qui prend corps sur scène
Mais ici, le public ne reste pas spectateur.
C’est vous qui votez, c’est vous qui décidez !
À l’issue des performances, vos voix désignent l’équipe qui remportera le trophée.
Théâtre de Poche Graslin – TPG 5 Rue Lekain, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/battle-de-slam-1ere-edition »}]
Des slameurs et slameuses qui se répondent à travers des textes écrits spécialement pour l’occasion, sous contraintes d’écriture.
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