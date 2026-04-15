Battle de Slam de Poésie, Théâtre de Poche Graslin – TPG, Nantes

Battle de Slam de Poésie Dimanche 26 avril, 16h00 Théâtre de Poche Graslin – TPG Loire-Atlantique

10 € à 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Carine avec un C & Nono t’invitent à une soirée exceptionnelle !

Trois équipes de slameurs et slameuses.

Des textes inédits.

Du slam.

Une scène.

Et toi, et vous.

Viens découvrir les Battles de Slam de Poésie au théâtre de Poche Graslin !

Des slameurs et slameuses qui se répondent à travers des textes écrits spécialement pour l’occasion, sous contraintes d’écriture.

Ils s’accordent.

Ils s’opposent.

Ils s’enflamment.

Les mots claquent.

Les silences respirent.

La langue devient musique.

À chaque battle :

• Des univers poétiques multiples

• La force du texte écrit qui prend corps sur scène

Mais ici, le public ne reste pas spectateur.

C’est vous qui votez, c’est vous qui décidez !

À l’issue des performances, vos voix désignent l’équipe qui remportera le trophée.

Théâtre de Poche Graslin – TPG 5 Rue Lekain, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/battle-de-slam-1ere-edition »}]

Des slameurs et slameuses qui se répondent à travers des textes écrits spécialement pour l’occasion, sous contraintes d’écriture.