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Battle de Slam de Poésie, Théâtre de Poche Graslin – TPG, Nantes

Battle de Slam de Poésie, Théâtre de Poche Graslin – TPG, Nantes

Battle de Slam de Poésie, Théâtre de Poche Graslin – TPG, Nantes dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Théâtre de Poche Graslin - TPG

Adresse : 5 Rue Lekain, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 10 € à 18 €

Battle de Slam de Poésie Dimanche 26 avril, 16h00 Théâtre de Poche Graslin – TPG Loire-Atlantique

10 € à 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Carine avec un C & Nono t’invitent à une soirée exceptionnelle !

Trois équipes de slameurs et slameuses.
Des textes inédits.
Du slam.
Une scène.
Et toi, et vous.

Viens découvrir les Battles de Slam de Poésie au théâtre de Poche Graslin !
Des slameurs et slameuses qui se répondent à travers des textes écrits spécialement pour l’occasion, sous contraintes d’écriture.

Ils s’accordent.
Ils s’opposent.
Ils s’enflamment.
Les mots claquent.
Les silences respirent.
La langue devient musique.

À chaque battle :
• Des univers poétiques multiples
• La force du texte écrit qui prend corps sur scène

Mais ici, le public ne reste pas spectateur.
C’est vous qui votez, c’est vous qui décidez !
À l’issue des performances, vos voix désignent l’équipe qui remportera le trophée.

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Des slameurs et slameuses qui se répondent à travers des textes écrits spécialement pour l’occasion, sous contraintes d’écriture.

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