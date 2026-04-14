Battle d’échecs, Le Grenier à sel, Avignon

Battle d’échecs Samedi 23 mai, 18h30 Le Grenier à sel Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Dans une des salles d’exposition du Grenier à sel, un échiquier est installé… Mais nul adversaire ne se présentera si vous vous asseyez pour jouer. A la manière de Garry Kasparov contre Deep Blue, ce soir, c’est une intelligence artificielle que vous affronterez ! Oserez-vous la défier pour une partie d’échecs ?

Animation proposée en écho à l’œuvre « Des reliquats d’attention », de Julien Prévieux.

Le Grenier à sel 2 Rue du Rempart Saint-lazare, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0432740531 https://legrenierasel-avignon.fr Inauguré en 2018 dans l’un des plus anciens bâtiments de la ville, le Grenier à sel propose une programmation pluridisciplinaire dans le champ des arts visuels et des arts vivants, au croisement des liens entre art, science et technologies.

Rythmée par des expositions, performances, résidences, spectacles, ateliers et rencontres, la programmation du Grenier à sel offre aux artistes, aux partenaires et aux publics une plateforme d’émotion et de réflexion, pour inventer et rêver le monde de demain.

L’ouverture au public dépend de la programmation. Parking gratuit à proximité : Parking des Italiens (10 minutes à pied ou navette gratuite CityZen jusqu’à la Place des Carmes) – Parking payant à proximité : Parking des Halles ou Parking du Palais des Papes.

Dans une des salles d’exposition du Grenier à sel, un échiquier est installé… Mais nul adversaire ne se présentera si vous vous asseyez pour jouer. A la manière de Garry Kasparov contre Deep Blue, …

©Grenieràsel