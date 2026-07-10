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AGENDA · Clermont-Ferrand

Battle des Trans’Urbaines | Festival Karavel Rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand

dimanche 8 novembre 2026 · Rue Serge-Gainsbourg · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Serge-Gainsbourg
Adresse
Coopérative de Mai
Ville
63100 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
6 6 6 -12 ans

Clermont-Ferrand

Battle des Trans’Urbaines | Festival Karavel

Rue Serge-Gainsbourg Coopérative de Mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Plongez dans l’énergie brute des battle avec le Battle des Trans’urbaines, qui vient clotûrer l’escale clermontoise de Karavel en apothéose !
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Rue Serge-Gainsbourg Coopérative de Mai Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 14 63 40  billetterie@pole-en-scenes.com

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English :

Immerse yourself in the raw energy of the battles with the Battle des Trans’urbaines, which will bring Karavel’s stop in Clermont-Ferrand to a spectacular close!

L’événement Battle des Trans’Urbaines | Festival Karavel Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-10 par Clermont Auvergne Volcans

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