Battle des Trans’Urbaines | Festival Karavel Rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand
dimanche 8 novembre 2026 · Rue Serge-Gainsbourg · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Battle des Trans’Urbaines | Festival Karavel
Rue Serge-Gainsbourg Coopérative de Mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08 19:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Plongez dans l’énergie brute des battle avec le Battle des Trans’urbaines, qui vient clotûrer l’escale clermontoise de Karavel en apothéose !
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Rue Serge-Gainsbourg Coopérative de Mai Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 14 63 40 billetterie@pole-en-scenes.com
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English :
Immerse yourself in the raw energy of the battles with the Battle des Trans’urbaines, which will bring Karavel’s stop in Clermont-Ferrand to a spectacular close!
L’événement Battle des Trans’Urbaines | Festival Karavel Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-10 par Clermont Auvergne Volcans
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