Batucada Sambatuc Samba Carioca, Place Baudoyer – Paris 75004, Paris

Batucada Sambatuc Samba Carioca Dimanche 21 juin, 20h00 Place Baudoyer – Paris 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

Orchestre de percussions brésiliennes, la batucada de samba carioca vous plonge au cœur de l’ambiance festive de Rio. Porté par des rythmes puissants et entraînants, l’ensemble réunit une variété d’instruments traditionnels pour une performance à la fois énergique et immersive. Accompagnées de danseuses aux chorégraphies dynamiques et colorées, les musiques prennent vie et invitent le public à partager un moment vibrant, entre spectacle visuel et expérience musicale.

Place Baudoyer – Paris 75004 Place Baudoyer – Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France

Orchestre de percussions brésiliennes, la batucada de samba carioca vous plonge au cœur de l’ambiance festive de Rio. Porté par des rythmes puissants et entraînants, l’ensemble réunit une variété une…

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