Bavardages : atelier de conversation en français, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Bavardages : atelier de conversation en français, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 6 juin 2026.
Bavardages : atelier de conversation en français 6 – 27 juin, les samedis Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00
de 14h à 15h30
- Samedi 6 juin : Salle Science 1er Etage
- Samedi 13 juin : Pôle Art 3ème Etage
- Samedi 20 juin: Salle Science 1er Etage
- Samedi 27 juin : Pôle Art 3ème Etage
Vous apprenez le français ? Vous voulez le pratiquer dans un environnement convivial ?
La médiathèque José Cabanis vous propose des séances de conversation, ouvertes à toutes et tous.
Pour pratiquer la langue française, discuter et échanger sur des thèmes variés.
Learning French ? Need to practice ?
The Toulouse library offers conversation workshops to all those learning french.
To practice the french language, discuss and exchange on various themes.
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Vous souhaitez progresser en français, à l’oral ?
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