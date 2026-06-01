Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Master-Class, CRR-Salle Berlioz, Toulouse

Master-Class, CRR-Salle Berlioz, Toulouse

Master-Class, CRR-Salle Berlioz, Toulouse jeudi 18 juin 2026.

Lieu : CRR-Salle Berlioz

Adresse : 17, rue Larrey 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places

Master-Class Jeudi 18 juin, 10h00 CRR-Salle Berlioz Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T13:00:00+02:00

Stéphane Borrel est un compositeur spécialisé en électroacoustique, ayant remporté des prix comme le Premier prix au concours de composition électroacoustique ULJUS en 2024 pour son œuvre Les Pleureuses. Il enseigne également la composition électroacoustique au Conservatoire de Lyon.

CRR-Salle Berlioz 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Stéphane Borrel, compositeur spécialisé en électroacoustique

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)