Master-Class, CRR-Salle Berlioz, Toulouse
Master-Class, CRR-Salle Berlioz, Toulouse jeudi 18 juin 2026.
Master-Class Jeudi 18 juin, 10h00 CRR-Salle Berlioz Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T13:00:00+02:00
Stéphane Borrel est un compositeur spécialisé en électroacoustique, ayant remporté des prix comme le Premier prix au concours de composition électroacoustique ULJUS en 2024 pour son œuvre Les Pleureuses. Il enseigne également la composition électroacoustique au Conservatoire de Lyon.
CRR-Salle Berlioz 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Stéphane Borrel, compositeur spécialisé en électroacoustique
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Professionnels – Co-construction d’une méthode d’analyse devis « Panneaux photovoltaïques » – Atelier, Maison de l’Energie, Toulouse 2 juin 2026
- Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 2 juin 2026
- Le musée des Arts Précieux en cinq chefs-d’oeuvre, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 2 juin 2026
- Formation aux associations : Les bases de la comptabilité associative, Maison des associations, Toulouse 2 juin 2026