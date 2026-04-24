Peinture : Tu peins quoi ?, Médiathèque Empalot, Toulouse

Peinture : Tu peins quoi ? Jeudi 18 juin, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:30:00+02:00 – 2026-06-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:30:00+02:00 – 2026-06-18T17:30:00+02:00

Mercredi 17 juin – 14h30

Atelier littéraire autour de la peinture, découverte de peintres et production d’oeuvres « à la manière de ».

Médiathèque Empalot

Durée : 2h – Pour les 8-14 ans

Sur inscription au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

Atelier littéraire autour de la peinture