Bazas : Jurats et vie municipale au Moyen-Age, Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux, Bazas
Bazas : Jurats et vie municipale au Moyen-Age, Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux, Bazas samedi 19 septembre 2026.
Bazas : Jurats et vie municipale au Moyen-Age Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Conférence proposée par les Amis de la Cité de Bazas.
Aux origines de la communauté de la ville de Bazas en 1340 : le paréage de 1283 et l’évocation des coutumes et privilèges de la jurade de Bazas, tels que l’hommage du taureau et la fête des bœufs gras.
Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux Esplanade St-Sauveur, 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Journées européennes du patrimoine 2026
© Ville de Bazas
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