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Bazas : Jurats et vie municipale au Moyen-Age, Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux, Bazas

Bazas : Jurats et vie municipale au Moyen-Age, Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux, Bazas

Bazas : Jurats et vie municipale au Moyen-Age, Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux, Bazas samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque de Bazas - Salle Thérèse Desqueyroux

Adresse : Esplanade St-Sauveur, 33430 Bazas

Ville : 33430 Bazas

Département : Gironde

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Gratuit.

Bazas : Jurats et vie municipale au Moyen-Age Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Conférence proposée par les Amis de la Cité de Bazas.
Aux origines de la communauté de la ville de Bazas en 1340 : le paréage de 1283 et l’évocation des coutumes et privilèges de la jurade de Bazas, tels que l’hommage du taureau et la fête des bœufs gras.

Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux Esplanade St-Sauveur, 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Journées européennes du patrimoine 2026

© Ville de Bazas

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