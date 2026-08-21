BB Bouquine – Spécial contes et langue des signes, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux

Informations pratiques

BB Bouquine – Spécial contes et langue des signes Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lecture de contes en langue des signes pour les 3-6 ans

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