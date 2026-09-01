UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouguerneau

BB lecteurs Médiathèque Les trésors de tolente Plouguerneau

mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque Les trésors de tolente · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Les trésors de tolente
Adresse
5 Rue du Colombier
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

BB lecteurs

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Un rendez-vous de découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents ou la crèche. Ces séances sont des temps de partage entre l’enfant et l’adulte.   .

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BB lecteurs Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-18 par OT PAYS DES ABERS

À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)