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AGENDA · Plouguerneau

Vide Grenier du Rugby Club de l’Aber Plouguerneau

dimanche 20 septembre 2026 · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
D32
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Vide Grenier du Rugby Club de l’Aber

D32 Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Rugby Club de l’Aber vous donne rendez-vous pour son traditionnel vide-grenier le dimanche 20 septembre, de 9h à 17h, à la salle Jean Tanguy à Plouguerneau. Venez chiner dans une ambiance conviviale et dénicher de bonnes affaires parmi les nombreux exposants. Une petite restauration sera proposée sur place pour profiter pleinement de la journée. Entrée 1,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans).   .

D32 Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Vide Grenier du Rugby Club de l’Aber Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS

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