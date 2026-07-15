Vide Grenier du Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
dimanche 20 septembre 2026 · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Vide Grenier du Rugby Club de l’Aber
D32 Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Rugby Club de l’Aber vous donne rendez-vous pour son traditionnel vide-grenier le dimanche 20 septembre, de 9h à 17h, à la salle Jean Tanguy à Plouguerneau. Venez chiner dans une ambiance conviviale et dénicher de bonnes affaires parmi les nombreux exposants. Une petite restauration sera proposée sur place pour profiter pleinement de la journée. Entrée 1,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans). .
D32 Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Vide Grenier du Rugby Club de l’Aber Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS
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