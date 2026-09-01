BB lecteurs Médiathèque Les trésors de tolente Plouguerneau
mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque Les trésors de tolente · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
BB lecteurs
Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Un rendez-vous de découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents ou la crèche. Ces séances sont des temps de partage entre l’enfant et l’adulte. .
Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement BB lecteurs Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-18 par OT PAYS DES ABERS
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