BBC Comedy Club #121 BBC Comedy Club Nancy

BBC Comedy Club #121

BBC Comedy Club 3 rue Gilbert Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-10 20:15:00

fin : 2026-03-10 22:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Le BBC Comedy Club L’incontournable rendez-vous humoristique de Nancy

Chaque mardi à 20h15, le BBC Bière, Bordel & Copains se transforme en véritable temple du rire. Le BBC Comedy Club, devenu le rendez-vous comique hebdomadaire incontournable du Grand Est, a déjà accueilli plus de 160 humoristes sur sa scène.

UNE SOIRÉE UNIQUE

L’édition #121, saison 4, vous attend avec un plateau de 4 artistes David Sun, Papichat, Alexandru et Guimmaume au Micro

INFORMATIONS PRATIQUES

– Arrivée conseillée vers 19h30 pour une place assise

– Entrée sur consommation, sortie au chapeau

– Bar ouvert tous les jours à partir de 17h, spécialisé en bières artisanales

Le BBC Comedy Club s’impose comme une vitrine du talent comique local et national, contribuant à l’effervescence culturelle de Nancy. Une soirée qui promet non seulement des éclats de rire, mais aussi une immersion dans l’ambiance unique d’un des bars les plus atypiques de la ville.Tout public

BBC Comedy Club 3 rue Gilbert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 34 86

English :

BBC Comedy Club: Nancy’s must-see comedy event

Every Tuesday at 8:15pm, the BBC Bière, Bordel & Copains transforms itself into a veritable temple of laughter. The BBC Comedy Club, which has become the Grand Est’s must-see weekly comedy event, has already welcomed over 160 comedians to its stage.

A UNIQUE EVENING

Edition #121, season 4, awaits you with a line-up of 4 artists: David Sun, Papichat, Alexandru and Guimmaume au Micro

PRACTICAL INFORMATION

– Please arrive by 7.30pm for a seat

– Admission: on consumption, by the hat

– Bar open daily from 5pm, specializing in craft beers

The BBC Comedy Club is a showcase for local and national comedy talent, contributing to Nancy’s cultural effervescence. An evening that promises not only laughter, but also immersion in the unique atmosphere of one of the city’s most atypical bars.

