BD Partage, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

BD Partage Mardi 16 juin, 18h30 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00

Mardi 16 juin – 18h30

Échangeons nos découvertes BD en toute convivialité.

En partenariat avec la Bibliothèque Pont des demoiselles.

Médiathèque Côte Pavée

Durée : 1h30

Sur inscription au 05 31 22 95 70 (Pont des demoiselles) ou 05 61 54 72 91 (Côte pavée)

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 70 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 54 72 91 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

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