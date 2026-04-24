BD Partage, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
BD Partage, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse mardi 16 juin 2026.
BD Partage Mardi 16 juin, 18h30 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00
Mardi 16 juin – 18h30
Échangeons nos découvertes BD en toute convivialité.
En partenariat avec la Bibliothèque Pont des demoiselles.
Médiathèque Côte Pavée
Durée : 1h30
Sur inscription au 05 31 22 95 70 (Pont des demoiselles) ou 05 61 54 72 91 (Côte pavée)
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 70 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 54 72 91 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Échangeons nos découvertes BD en toute convivialité.
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