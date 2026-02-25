BEACH FAMILY (CANET SUD) Canet-en-Roussillon
BEACH FAMILY (CANET SUD) Canet-en-Roussillon mercredi 8 juillet 2026.
Plage Canet Sud Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : Mardi 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02
Le sport devient un jeu… et le jeu devient un souvenir inoubliable !
Plage Canet Sud Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com
English :
Sport becomes play? and play becomes unforgettable memories!
