Beach Handball Cléder
Beach Handball Cléder vendredi 17 juillet 2026.
Cléder
Beach Handball
Plage des Amiets Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24
Initiation au beach handball en partenariat avec l’Hermine Kernic Handball. Gratuit, de 14h00 à 16h30 face au club nautique. Structure gonflable à disposition des plus petits. Inscriptions sur place, renseignements au 0686565189 ou à sport@cleder.fr .
Plage des Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 86 56 51 89
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English :
L’événement Beach Handball Cléder a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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