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Beach Handball Cléder

Beach Handball Cléder vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Plage des Amiets

Ville : 29233 Cléder

Département : Finistère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cléder

Beach Handball

Plage des Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24

Initiation au beach handball en partenariat avec l’Hermine Kernic Handball. Gratuit, de 14h00 à 16h30 face au club nautique. Structure gonflable à disposition des plus petits. Inscriptions sur place, renseignements au 0686565189 ou à sport@cleder.fr   .

Plage des Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 86 56 51 89 

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English :

L’événement Beach Handball Cléder a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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