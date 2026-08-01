Informations pratiques

Colmar

Beach Party

37 rue Denis Papin Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Prolongez l’été en beauté à la Base nautique de Colmar-Houssen, le temps d’une soirée festive, portée par 11 DJ électro amateurs locaux. Rendez-vous pour profiter d’une ambiance musicale conviviale sur le sable fin pour clôturer la saison estivale en douceur.

Cette année encore, la Base nautique de Colmar-Houssen se transforme pour accueillir l’édition 2026 de la Beach Party un événement festif, gratuit et ouvert à tous, avec une billetterie disponible le 10 août sur agglo-colmar.fr.

Cette soirée est une invitation à prolonger l’été et savourer encore un peu l’ambiance des vacances dans le sable fin, avant la rentrée. Elle boucle également le programme d’animations et d’événements gratuits mis en place et proposés durant tout l’été à Colmar.

Place à la scène locale

Dès 19h, l’ambiance musicale sera assurée par 11 DJ électro amateurs locaux sélectionnés via un appel à projets lancé au printemps dernier par Colmar

Agglomération. Ce dispositif inédit vise à mettre en lumière les talents émergents du territoire, en leur offrant l’opportunité de se produire dans des conditions professionnelles devant un large public.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer l’été en beauté !

Informations pratiques

Des navettes gratuites aller-retour de la Trace seront mises en places.

Baignade interdite 0 .

37 rue Denis Papin Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 22 47 22 contact@agglo-colmar.fr

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English :

Extend the summer in style at the Colmar-Houssen Water Sports Center for a festive evening featuring 11 local amateur electro DJs. Come enjoy a friendly musical atmosphere on the soft sand as we gently wrap up the summer season.

L’événement Beach Party Colmar a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de Colmar