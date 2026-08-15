Informations pratiques

Colmar

Les Petits Chanteurs de St Ferdinand des Ternes en concert !

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Chœur d’une quarantaine de jeunes de 10 à 17 ans, la Maîtrise de Saint-Ferdinand des Ternes forme au chant choral et à l’esprit de cohésion, sous la direction de Jean-François Hatton. Son répertoire sacré s’étend des chants traditionnels et spirituals aux grandes pages lyriques et religieuses.

Chœur d’une quarantaine de jeunes de 10 à 17 ans, la Maîtrise de Saint-Ferdinand des Ternes forme au chant choral et à l’esprit de cohésion, sous la direction de Jean-François Hatton. Son répertoire sacré s’étend des chants traditionnels et spirituals aux grandes pages lyriques et religieuses (Stabat Mater de Pergolèse, Ave Maria de Gounod). Depuis 2019, elle se produit en tournées, de la Normandie à l’Espagne, et partage sa musique. Cette année, direction l’Alsace fin août, avec notamment la Messe op. 167 de Cécile Chaminade, accompagnée au piano ou à l’orgue par Haru Shionoya. 0 .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Comprising some forty young people aged 10 to 17, the Ma%EEtrise de Saint-Ferdinand des Ternes provides training in choral singing and fosters a spirit of unity under the direction of Jean-Fran%E7ois Hatton. Its sacred repertoire ranges from traditional hymns and spirituals to major operatic and religious works.

L’événement Les Petits Chanteurs de St Ferdinand des Ternes en concert ! Colmar a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Colmar