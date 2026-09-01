Beach Party Plage de Castelmoron-sur-Lot Le Temple-sur-Lot
samedi 12 septembre 2026 · Plage de Castelmoron-sur-Lot · Le Temple-sur-Lot
Informations pratiques
Le Temple-sur-Lot
Beach Party
Plage de Castelmoron-sur-Lot Le Solar Café Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-09-12
DJ set, 5h de mix avec Guts.
Billetterie en ligne.
DJ set, 5h de mix avec Guts.
Billetterie en ligne. .
Plage de Castelmoron-sur-Lot Le Solar Café Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 16 08
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English : Beach Party
Every Thursday evening, Solar Café hosts a Miss d’Elfe concert!
Tapas and planks to share.
L’événement Beach Party Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée du Lot et Garonne
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