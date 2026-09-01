Beach Party Plage de Castelmoron-sur-Lot Le Temple-sur-Lot

samedi 12 septembre 2026 · Plage de Castelmoron-sur-Lot · Le Temple-sur-Lot

Informations pratiques

Le Temple-sur-Lot

Beach Party

Plage de Castelmoron-sur-Lot Le Solar Café Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

DJ set, 5h de mix avec Guts.

Billetterie en ligne.

DJ set, 5h de mix avec Guts.

Billetterie en ligne. .

Plage de Castelmoron-sur-Lot Le Solar Café Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 16 08

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English : Beach Party

Every Thursday evening, Solar Café hosts a Miss d’Elfe concert!

Tapas and planks to share.

L’événement Beach Party Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée du Lot et Garonne