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Beach Rugby Cléder

Beach Rugby Cléder mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Plage des Amiets

Ville : 29233 Cléder

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cléder

Beach Rugby

Plage des Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Initiation au beach rugby en partenariat avec le rugby club Landivisiau. Gratuit, de 14h00 à 16h30 face au club nautique. Structure gonflable à disposition des plus petits. Inscriptions sur place, renseignements au 0686565189 ou à sport@cleder.fr   .

Plage des Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 86 56 51 89 

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English :

L’événement Beach Rugby Cléder a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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