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Beach soccer Gundershoffen

Beach soccer Gundershoffen

Beach soccer Gundershoffen vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Rue du Stade

Ville : 67110 Gundershoffen

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Gundershoffen

Beach soccer

Rue du Stade Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Venez participer à un grand tournoi de beach soccer en journée et à une fête animée en soirée !
Le beach soccer est une institution à Gundershoffen !

Au programme tournoi de foot sur sable en journée, concerts et beach party les soirs. Ambiance de folie garantie !   .

Rue du Stade Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  divero@orange.fr

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English :

Come and take part in a great beach soccer tournament during the day and a lively party in the evening!

L’événement Beach soccer Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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