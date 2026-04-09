Beach soccer Gundershoffen
Beach soccer Gundershoffen vendredi 26 juin 2026.
Gundershoffen
Beach soccer
Rue du Stade Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Venez participer à un grand tournoi de beach soccer en journée et à une fête animée en soirée !
Le beach soccer est une institution à Gundershoffen !
Au programme tournoi de foot sur sable en journée, concerts et beach party les soirs. Ambiance de folie garantie ! .
Rue du Stade Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 divero@orange.fr
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English :
Come and take part in a great beach soccer tournament during the day and a lively party in the evening!
L’événement Beach soccer Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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