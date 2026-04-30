Gundershoffen

Marche publique du district du Crédit Mutuel

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez participer à cette marche publique organisée par le Fitness Club de Gundershoffen !

Venez participer à cette marche publique organisée par le Fitness Club de Gundershoffen ! 0 .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 95 44 52 freddyroth67@gmail.com

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English :

Come and take part in this public walk organized by the Fitness Club de Gundershoffen!

L’événement Marche publique du district du Crédit Mutuel Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte