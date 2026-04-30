Marche publique du district du Crédit Mutuel Gundershoffen
Marche publique du district du Crédit Mutuel Gundershoffen dimanche 7 juin 2026.
Gundershoffen
Marche publique du district du Crédit Mutuel
12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 11:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez participer à cette marche publique organisée par le Fitness Club de Gundershoffen !
Venez participer à cette marche publique organisée par le Fitness Club de Gundershoffen ! 0 .
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 95 44 52 freddyroth67@gmail.com
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English :
Come and take part in this public walk organized by the Fitness Club de Gundershoffen!
L’événement Marche publique du district du Crédit Mutuel Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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