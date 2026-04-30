Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche publique du district du Crédit Mutuel Gundershoffen

Marche publique du district du Crédit Mutuel Gundershoffen

Marche publique du district du Crédit Mutuel Gundershoffen dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 12 rue d'Alsace

Ville : 67110 Gundershoffen

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0

Gundershoffen

Marche publique du district du Crédit Mutuel

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez participer à cette marche publique organisée par le Fitness Club de Gundershoffen !
Venez participer à cette marche publique organisée par le Fitness Club de Gundershoffen ! 0  .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 95 44 52  freddyroth67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in this public walk organized by the Fitness Club de Gundershoffen!

L’événement Marche publique du district du Crédit Mutuel Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

À voir aussi à Gundershoffen (Bas-Rhin)