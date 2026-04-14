Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le chemin des herbes folles, Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles / Le Chemin des herbes folles, Gundershoffen

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le chemin des herbes folles Dimanche 7 juin, 10h00 Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles / Le Chemin des herbes folles Bas-Rhin

Passeport Jardin 5€ (donne accès à tous les 8 jardins de l’association L’Herbe folle). Gratuit pour les moins de 18 ans, places non limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

A l’occasion du 30e anniversaire de l’association l’Herbe folle, une Petite Flore du Chemin des herbes folles a été éditée et permettra désormais aux promeneurs de mieux faire connaissance avec la richesse de ce patrimoine naturel, composé de plus de 200 espèces de végétaux. Ce recueil décrit chaque plante rencontrée avec un regard d’ethnobotaniste, mettant en lumière les liens qui existent entre elle et l’humanité depuis ses origines. Cette Petite Flore du Chemin des herbes folles met à l’honneur les plantes qui sont de véritables « arches de biodiversité », attirant pollinisateurs et insectes auxiliaires et offrant le gîte et le couvert à de nombreuses espèces. L’on découvrira également les plantes sauvages comestibles qui accompagnent l’ortie, le lierre terrestre, l’ail des ours, le chénopode et tant d’autres dans de délicieux plats gastronomiques.

Visites guidées le dimanche 7 juin 2026, au départ de l’église du village (49 rue principale).

Départs : 10h30, 12h30, 14h30, 16h30.

Découvrez le Parcours des jardins de roses, d’abeilles et de groseilles

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles / Le Chemin des herbes folles Eglise rue principale 67110 Griesbach Gundershoffen 67110 Griesbach Bas-Rhin Grand Est 06 26 74 24 86 http://www.assoherbefolle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/jardins-de-roses-dabeilles-et-de-groseilles »}] Un sentier de découverte botanique, le Chemin des herbes folles, a été créé il y a 30 ans, aux abords du village de Griesbach. Il traverse prairies et champs de céréales, sous-bois et coteaux ensoleillés, offrant une belle diversité : herbes, plantes à fleurs, arbustes et grands arbres. Places de parkings dans la rue et à la salle communale de griesbach.

A l’occasion du 30e anniversaire de l’association l’Herbe folle, une **Petite Flore du Chemin des herbes folles** a été éditée et permettra désormais aux promeneurs de mieux faire connaissance avec à…

©Amélia Mattern