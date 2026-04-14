Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : La Clairière et le Verger d’herbes folles, La clairière et Le verger d’herbes folles, Gundershoffen

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : La Clairière et le Verger d’herbes folles Dimanche 7 juin, 10h00 La clairière et Le verger d’herbes folles Bas-Rhin

Passeport Jardin 5€ (donne accès à tous les 8 jardins de l’association L’Herbe folle). Gratuit pour les moins de 18 ans, places non limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Bénéficiez de la présence d’exposants et animations diverses.

Découvrez le Parcours Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles.

La clairière et Le verger d’herbes folles 29 rue principale 67110 Griesbach Gundershoffen 67110 Griesbach Bas-Rhin Grand Est 06 26 74 24 86 http://www.assoherbefolle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/jardins-de-roses-dabeilles-et-de-groseilles »}] L’eau qui coule dans les fontaines comme des petits ruisseaux, les géraniums vivaces qui rappellent les fleurs des champs, les rosiers lianes cousins de l’églantine des haies, les oiseaux qui pépient dans les grands arbres : c’est un peu comme une halte bienfaisante dans une clairière ensoleillée. Places de parkings dans la rue et à la salle communale.

Bénéficiez de la présence d’exposants et animations diverses.

Amélia Mattern©