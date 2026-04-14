Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin de Manou, Le Jardin de Manou, Gundershoffen

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin de Manou Dimanche 7 juin, 10h00 Le Jardin de Manou Bas-Rhin

Passeport Jardin 5€ (donne accès à tous les 8 jardins de l’association L’Herbe folle). Gratuit pour les moins de 18 ans, places non limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Chaque massif est comme ourlé de broderies, de guipures ajourées. Les ombelles gracieuses d’Orlaya grandiflora sont comme des écrins délicats pour les rosiers qui sont ici particulièrement opulents et parfumés. Le foisonnement délicat mêle l’hortensia Annabelle aux digitales élancées, les pieds d’alouette baguenaudent avec les lupins, cherchant leur chemin vers la lumière.

Toute l’ambiance de ce jardin, avec l’ancien rucher qui jouxte le potager familial, toutes les sensations que l’on y ressent, nous rapprochent de cette sérénité des jardins de grand-mère offrant à tous les sens une joie de vivre.

Découvrez le Parcours Jardin de roses, d’abeilles et de groseilles.

Le Jardin de Manou 12 rue de la fontaine 67110 Griesbach Gundershoffen 67110 Griesbach Bas-Rhin Grand Est 06 26 74 24 86 http://www.assoherbefolle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/jardins-de-roses-dabeilles-et-de-groseilles »}] Jardin bucolique, poétique, ressourçant. Places de parkings dans la rue et à la salle communale de Griesbach.

Chaque massif est comme ourlé de broderies, de guipures ajourées. Les ombelles gracieuses d’Orlaya grandiflora sont comme des écrins délicats pour les rosiers qui sont ici particulièrement opulents …

©Amélia Mattern