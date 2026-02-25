BEACH VITALITE Canet-en-Roussillon
BEACH VITALITE Canet-en-Roussillon mardi 7 juillet 2026.
BEACH VITALITE
Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-09-01 23:59:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01
Tonicité, fun et énergie voilà votre été Vitalité !
.
Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Tonicity, fun and energy: that’s your Vitalité summer!
L’événement BEACH VITALITE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-02-25 par CANET TOURISME