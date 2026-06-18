Beach Wrestling Tour Plage de La Palmyre Les Mathes
Beach Wrestling Tour Plage de La Palmyre Les Mathes jeudi 9 juillet 2026.
Les Mathes
Beach Wrestling Tour
Plage de La Palmyre La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10
Initiez-vous à la lutte de plage !
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Plage de La Palmyre La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Give beach wrestling a try!
L’événement Beach Wrestling Tour Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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