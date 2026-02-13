BEATLES FACTORY Days in a life, Théâtre Coluche, Plaisir

BEATLES FACTORY Days in a life Vendredi 27 mars, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines

Plein tarif 30€ ¦ Abonné 26€ ¦ – 26 ans 22€ ¦ – 12 ans 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Beatles Factory

Days in a life

The Beatles Factory vous invite pour un voyage au coeur de l’œuvre du

groupe légendaire mais pas seulement !

Le public est emporté dans une histoire, un tourbillon déclencheur

de souvenirs ! Des chansons mythiques réorchestrées et sublimées

par une formation de haut vol dont un trio à cordes composé

de deux violonistes et d’une violoncelliste. À la croisée du rock

et de la musique classique, venez passer une soirée hors du temps

pour danser, chanter et raviver les souvenirs de ces mélodies qui ont

marqué l’histoire de la musique !

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France

CONCERT SPECTACLE CHANSON MUSIQUE

