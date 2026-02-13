BEATLES FACTORY Days in a life, Théâtre Coluche, Plaisir
BEATLES FACTORY Days in a life Vendredi 27 mars, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines
Plein tarif 30€ ¦ Abonné 26€ ¦ – 26 ans 22€ ¦ – 12 ans 14€
Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00
Beatles Factory
Days in a life
The Beatles Factory vous invite pour un voyage au coeur de l’œuvre du
groupe légendaire mais pas seulement !
Le public est emporté dans une histoire, un tourbillon déclencheur
de souvenirs ! Des chansons mythiques réorchestrées et sublimées
par une formation de haut vol dont un trio à cordes composé
de deux violonistes et d’une violoncelliste. À la croisée du rock
et de la musique classique, venez passer une soirée hors du temps
pour danser, chanter et raviver les souvenirs de ces mélodies qui ont
marqué l’histoire de la musique !
Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/
CONCERT SPECTACLE CHANSON MUSIQUE
© DR