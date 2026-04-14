DANYÈL WARO + TOMA SIDIBÉ, La Clé des Champs, Plaisir

DANYÈL WARO + TOMA SIDIBÉ Samedi 16 mai, 21h00 La Clé des Champs Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T21:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

DANYÈL WARO

Le maloya, est un blues représentatif du peuple réunionnais qui le joue et le danse, métissé et ouvert sur le monde.

Suite à l’annulation de ses dates l’an dernier pour des raisons de santé, l’immense chanteur réunionnais est de retour à Plaisir à l’occasion de sa dernière vraie tournée hors de son île ! Figure tutélaire du maloya, chacune des rares prestations de ce chaman créole transporte l’auditoire dans une communion cathartique. Son message de révolte, d’espoir et de courage transcende la culture réunionnaise pour devenir un témoignage universel, par la force incantatoire de cette voix extatique qui a résonné aux quatre coins du monde. Immanquable !

+ 1re partie : TOMA SIDIBÉ

Des rythmes et des sonorités inspirées des musiques afro-urbaines actuelles tel que l’afro-beats, l’amapiano, le coupé-décalé ou l’afro-trap.

Sept albums studios et 25 années de scène, Toma et ses frères, guerriers de la scène, vous donne rendez-vous dans le maquis, celui où l’on se retrouve pour faire la fête et celui où l’on résiste à l’oppression avec des textes en français, bambara ou nouchi.

La Clé des Champs 13 rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

DANYÈL WARO + TOMA SIDIBÉ