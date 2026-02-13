BIRDS ON A WIRE, Théâtre Coluche, Plaisir

BIRDS ON A WIRE Vendredi 29 mai, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines

Plein tarif 22€ ¦ Abonné 18€ ¦ – 26 ans 14€ ¦ – 12 ans 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Birds on a wire

Pour ce nouveau spectacle, Rosemary Standley et Dom La Nena ont choisi d’entrelacer leur univers à celui d’Étienne Saglio.

Tous les trois partagent un même sens du mystère et de l’onirisme à la fois puissant

et délicat (musical et vocal d’un côté, pictural et paysagé de l’autre) ; un même

goût pour ce qui peut raviver dans l’esprit des spectateurs des souvenirs liés

à l’enchantement; pour ce miroir que le rêve et l’imaginaire font traverser : de l’autre

côté continuent à vivre les mythologies de l’enfance. Grimm ne sera parfois pas

très loin, y compris lorsqu’il s’agira de redonner vie à des chansons de Tom Waits,

The Cure ou encore Barbara.

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France

CONCERT CONCERT

©Jeremiah