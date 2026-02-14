TRESOR NATIONAL, Théâtre Coluche, Plaisir

TRESOR NATIONAL Vendredi 22 mai, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines

Plein tarif 22€ ¦ Abonné 18€ | – 26 ans 14€

Trésor national

L’histoire d’un amour brisé par la répression turque.

Esra, actrice adulée et icône du cinéma turc, demande à sa fille Hülya d’écrire un discours pour ses somptueuses funérailles à venir. Hülya accepte à contrecœur de replonger dans un passé qu’elle avait tenté d’oublier et se lance dans une quête de vérité sur la disparition de son père.

Commence alors un voyage à travers la tumultueuse Turquie de 1960 à 1980.

Entre souvenirs intimes et bouleversements politiques, Hülya nous fait revivre les amours passionnels et contradictoires d’Esra, personnalité flamboyante érigée en «Trésor National», dont le destin se révèle aussi romanesque que celui de son pays.

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3776 »}]

