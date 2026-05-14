Beaujoire MégaWatt : mettez du soleil et du sens dans votre épargne ! Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Des panneaux solaires qui produisent de l’électricité sur le parking du stade, pour qui, quelle quantité, combien ça coûte ? Oui ça peut produire pour vous à un tarif stable et bas.On vous explique tout jeudi 21 mai à 18h30 à la Maison de Quartier Erdre – Batignolles – La Loco. Des boissons seront proposées sur place.Plus d’info sur Beaujoire MégaWatt ici…Des infos sur les projets de la métropole…Nous sommes un groupe d’habitants de Nantes, Sautron, Saint-Sébastien, Les Sorinières, impliqués dans la transition énergétique sur le territoire de Nantes Métropole. Nous sommes membres de CoWatt – le solaire citoyen en Pays de la Loire. Ce projet va se faire en coopération avec Nantes Métropole, vous pourrez rencontrer aussi des représentants de la métropole.Pour les habitants et les associations, vous allez bientôt voir des informations officielles sur ce projet, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez.Pour les supporters du FC Nantes, vous pourrez découvrir ce qui se prépare sur le parking du stade. Bientôt, l’éclairage du stade pourrait devenir possible grâce aux panneaux installés sur le parking même si ce projet n’est pas un projet du FC Nantes.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr https://cowatt.fr/projet/beaujoire-megawatt/



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