Beaujon : De La Folie à la ZAC Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Informations pratiques

L’EXPOSITION

L’exposition « Beaujon : De La Folie* à la ZAC* » retrace l’histoire d’un bâtiment emblématique de Paris depuis sa création en 1784. Elle documente ses métamorphoses, de la Folie-Beaujon à l’actuelle Zone d’Aménagement Concerté, en proposant de découvrir les multiples vies de ce lieu historique du 8e arrondissement.

L’exposition vous fera remonter le temps en 1784, puis vous ramènera vers le présent, en passant par ses différentes identités, entre hospice, hôpital, préfecture de police, etc.

Témoin de l’histoire parisienne, l’Hôtel Beaujon a également vécu les nombreux changements du quartier, ainsi que des moments historiques importants, comme l’assassinat de Paul Doumer et Mai 68.

L’exposition relate chacun de ces événements, qui ont façonné l’histoire de l’hôtel Beaujon au cours de ses 242 années de vie, avec des photos et des articles d’époque exclusivement conservés dans le centre.

*FOLIE : une maison de villégiature ou de réception construite à partir du XIVe siècle et principalement au XIXe siècle par l’aristocratie ou la bourgeoisie aisée en périphérie des villes. Dans le cas présent, la Folie Beaujon.

*ZAC : zone d’aménagement concerté.

Beaujon : De La Folie à la ZAC – Une exposition du CPA Beaujon – 3AC8 ; Crédits : DR

LE PROJET

Le projet démarre en 2024 quand Matthieu Lafrance, régisseur du centre, numérise l’intégralité des archives audiovisuelles. Après avoir trouvé des photos et articles d’époques, il décide de creuser un peu plus l’histoire de l’Hôtel Beaujon. Durant l’année 2025, il effectue des recherches dans des archives diverses, aboutissant à une exposition complète qu’il créé de A à Z.

Cette exposition fera son premier accrochage publique durant les Journées du Patrimoine, du 19 au 20 septembre 2026.

INFOS PRATIQUES Samedi 19 et 20 septembre 2026

De 10h à 17h – ENTRÉE LIBRE

Centre Paris Anim’ Beaujon, 75008 Paris (à droite dans la cour) Plus d’informations : 01 53 53 06 99

Journée du Patrimoine – site

Dossier de presse

Retracez l’histoire d’un bâtiment emblématique de Paris, depuis sa création en 1784.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org/evenements/expositions/beaujon-de-la-folie-a-la-zac/ +33153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon



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