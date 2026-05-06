Beaune Journées Européennes du Patrimoine à la Cité Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Beaune

samedi 19 septembre 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune · Beaune

Informations pratiques

Beaune

Beaune Journées Européennes du Patrimoine à la Cité

Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez célébrer les Journées Européennes du Patrimoine à la Cité !

Profitez tout le week-end d’un tarif préférentiel à 11 € (gratuit -17 ans) pour parcourir notre visite multisensorielle, avec dégustation d’un vin de Bourgogne ou d’un jus de raisin incluse.

Au programme également visites guidées flash autour des Climats du vignoble de Bourgogne, livret-jeux pour les 6-10 ans, balade photo en accès libre, exposition Couleur Texture Matière et rencontres avec l’artiste Joyce Delimata, sans oublier d’autres animations à découvrir sur place. .

Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Beaune Journées Européennes du Patrimoine à la Cité

L’événement Beaune Journées Européennes du Patrimoine à la Cité Beaune a été mis à jour le 2026-08-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)