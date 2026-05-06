Beaune Journées Européennes du Patrimoine à la Cité Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Beaune
samedi 19 septembre 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Beaune Journées Européennes du Patrimoine à la Cité
Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez célébrer les Journées Européennes du Patrimoine à la Cité !
Profitez tout le week-end d’un tarif préférentiel à 11 € (gratuit -17 ans) pour parcourir notre visite multisensorielle, avec dégustation d’un vin de Bourgogne ou d’un jus de raisin incluse.
Au programme également visites guidées flash autour des Climats du vignoble de Bourgogne, livret-jeux pour les 6-10 ans, balade photo en accès libre, exposition Couleur Texture Matière et rencontres avec l’artiste Joyce Delimata, sans oublier d’autres animations à découvrir sur place. .
Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Beaune Journées Européennes du Patrimoine à la Cité
L’événement Beaune Journées Européennes du Patrimoine à la Cité Beaune a été mis à jour le 2026-08-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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